Онлайн конструктор красивых открыток, баннеров с вашим фото и стикерами Добавляй к шаблонам текст, фото, анимацию сохраняй в онлайн, gif, видео форате! Редактируй с ПК или смартфона Каталог виртуальных открыток с поздравлением и анимацией для соцсетей

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Публикация в каталоге

Каталог открыток - это публичная коллекция открыток наших PRO-пользователей, где каждый может найти креативую и подходящую открытку, баннер для себя. Если ваша открытка, баннер понравится другим пользователям - вы получите похвалу в виде отметок "лайк", а также сохранность открытки даже после истечения PRO-подписки.