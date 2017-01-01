Онлайн конструктор красивых открыток, баннеров с вашим фото и стикерами Добавляй к шаблонам текст, фото, анимацию сохраняй в онлайн, gif, видео форате! Редактируй с ПК или смартфона Каталог виртуальных открыток с поздравлением и анимацией для соцсетей

Конструктор Каталог FAQ PRO! ШРИФТЫ С ЭФФЕКТАМИ
Создать аккаунт
Войти

Шаблоны
Фон
Текст
Стикеры
Анимации
Надписи
EN
WEB ПРИЛОЖЕНИЕ
вконтакте
Еще шаблоны
Выберите шаблон
День Рождения
Новый Год День Рождения Разные Макеты шаблоны Открыток День Святого Валентина Почтовые 8 Марта Весенние Летние Осенние Пригласительные Хэллоуин
Горизонтальные
Горизонтальные Вертикальные Квадратные
Фон
Градиентная заливка
Начало (x, y)
Конец (x, y)
Цвет
Позиция (%)
Цвет
Позиция (%)
Добавить цвет
Удалить цвет
Фото
Выбрать файл
Редактировать текст
Параметры текста
Цвет текста
Стиль текста
Normal
Normal Bold Italic Italic Bold
Градиентная заливка
Начало (x, y)
Конец (x, y)
Цвет
Позиция (%)
Цвет
Позиция (%)
Добавить цвет
Удалить цвет
Шрифт
Arial
Arial Open Sans AAHaymaker AAHigherup AAMagnum AANeon ABRegular ACampusGravBold ACampus AeroMaticsStencil AlbertusMedium AlbionicTitulInfl AleksandraC AllodsWest aMavickFont AmazDooM Amelia AmericanCaptain AmericanRetro AmericanTextC Amore Amphi AnfisaGrotesk AngryBirds Annabelle AppetiteNew ArcadiaBold ARCH2 Archangelsk ArciformSans Arctikascript ArroTerminal ArtDecorina ArtemisDeco AstakhovDishedGlamour AstakhovDished AstakhovFirst AtibaCyrillic Auction AvdiraR AWithSerifs B52 BadaBoomBB Balloon BalloonXBd BangWhackPow BatmanForever BeachWood BeastVsButtercrumb BedrockC Bedrock Beresta Bicubik BighausTitulBrk BIP BirchCTT Birusa Bistroc BloggerSansBold BMspiral Bough Brandbe Breeze Buccaneer BudmoJigglerCyr CyberpunkSGMLII CyberpunkSGM Calligraph Campanella CaptchaCode Cassandra CaviarDreams CCAdamKubert CellblockNBP CgFiorello ChaLimousines Chibola ChinaCyr Chocogirl Chocolate CitricaCyrillic Citrica ClobberinTime CocaCola ColumnSimple Comfortaa ComicSansMS CompoShadow Conkordia ConnieRegular Corinthia CrashC CricketNormal CTCSplashRounded Cyberfall DarthEmil DeusEx Dict DisneyPark Dited Drina DsBrushes DSCoptic Dsjapancyr DSRabbit DSSupervixenCyr DublonC Durazky ElevatePERSONAL Elzevir EnchantedLand Epsil EskalFont4You Euroference Eurotype Eyelevation6 Fabryka4F Federico Flowerchild Flow FloydianCyr FreakomixbyAvdo Friends Furore FuturaRoundTi Gagalin Gant GlideSketch Goose GOSTtypeA Graffiti2CTT Gramoclericton Grishenko GTAPricedown Hardpixel HarryPotter Hauptbahnhof HelveticaNeueCyr HermannGotisch HondaC Icekingdom Infinity inform Intruder IOCONDIOS IronRussian JuliaScript JuraLight KARDONbold Karmina KBBand KBVectroid KittyKat KomikaAxis KonkordRetro KonstruktoDeco Kramola krestik Kurale Kursivc LarisaScript LCBlowzy LCChalk LCDNOVA LDSlender LegendeC LeokadiaDeco LirussTYGRA Lobster MachinaNovaBrk ManPro MarkerFeltWide MarmeladRegular MarshStencil MartAWX Mason Matreshka Matterhornctt Maya MBDemonic MBThinkTwice MedievalEnglish Merkur Metrolox MetroModern MicraDi Minecraft Molot Monplesir MonsterHigh Montblanc Moonlight MorningGlory MostWazted MovieLetters MovusBrushPen Moyenage MunchkinCyr Neucha Neuropol NewRecord NEXTART-Light NFSJLtv Nickname NiseSega ObelixPro OldComedy OldKingC-Bold OldRosaNormal OLGAC OlympiaDeco OOSTROV Orbitron PaintItDark PanfortePro Paranoia Parizhel Parsek PasadenaDeco PeaceSans Pechenka PFHellenicaSerifPro PH100CondCaps Phenomena PirouCyrillic PixelDigivolve Plainot PlanetN2 Play PoddCyr PoiretOneRegular Pompadur ProbaNav2Regular Proletariat ProtoSans ProunNormal Prounx Pteroque Pudelina RealizeMyPassion RedisTYGRA ReginaKursivItalic ReginaKursiv Repivmanusc Resagokr RibbonHeart Roddenberry RomanaScript RomeoRUS RosaMarena Rotonda RoundScript Runic RupsterScript RUSwolfenstein SangBleu Scriptorama ScriptS SeedsCyrMedium Seminaria SevillaDecor SirClive SKPorsche Sladkoeshka SlotCyrillic Smeshariki SnowstormInline Sochi2014Regular sovietfont SporedomRUS ssdrebeden STALKER Stradivari STRT StudioScriptCTT SumkinTypeface TagirCTTNormal Tamila TangoDi Taurus TECHD Techno28 TeddyBear TexgyreAdventor Tokio Topaz Toscania Underdog UndergradUltrathin UpheavalPro VAGWorldBold VALStencilcyr Variete VogueCyr VoxRegular Warface Watermelon Wenatchee Werfus WidefaceAWX WolgastTwo WoWSlFKG Xiomara Zhizn ZionTrain zopa
Выравнивание
По центру
По левому краю По центру По правому краю
Размер шрифта
Высота строки
Позиция X Поворот
Позиция Y Непрозрачность
Контур текста
Цвет контура
Толщина
Градиентная заливка
Начало (x, y)
Конец (x, y)
Цвет
Позиция (%)
Цвет
Позиция (%)
Добавить цвет
Удалить цвет
Новый Год
Загрузить свои стикеры Новый Год День Рождения День Валентина Ничоси Сеня Персик Смайлы Почтовые 8Марта Хэллоуин Неоновые Разные Этикетки Баннер элементы Весна Лето Осень Приглашения Тень Формы Gif Конфетти Gif Элементы ДР Gif Торты Gif Шары Gif Бабочки Gif Огонь Gif Вода Gif Дым взрыв Gif Облака Gif Молнии Gif Солнце Gif Звезды Gif Лед мороз Gif Снег Gif Дождь Gif Листья лепестки Gif Деревья Gif Цветы Gif Градиент фон Gif Коты Gif Птицы Gif Животные Gif Лето разное Gif Хэллоуин Gif Разные Gif Баннер элементы Gif Фигуры Gif Эффекты Gif Ракеты
Мои стикеры
Надписи

Доступно только для зарегистрированных пользователей

Создать аккаунт

После регистрации тебе станут доступны:

3D текст3D текст

Текст с теньюТекст с тенью

Текст с контуромТекст с контуром

Текст с контуромТекст по кругу

Несколько надписей с разными стилямиНесколько надписей с разными стилями



Лицевая Обратная
Сохранить

Двухсторонний шаблон
GIF
0%
WEBM
0%
PNG
Параметры анимации
Пауза до поворота (с):
Пауза после (с):
Кадров в сек.:
Сохранить онлайн

Для незарегистрированных пользователей открытка будет доступна по ссылке в течении суток.

Регистрация
Опубликовать в каталоге
Скопировано
Получить ссылку
Скопировано

Добавить или изменить стикеры лицевой и обратной сторон открытки можно здесь

Понятно
Шаблоны
Показать подсказки
Видео пример

Онлайн конструктор красивых открыток, баннеров с вашим фото и стикерами Добавляй к шаблонам текст, фото, анимацию сохраняй в онлайн, gif, видео форате! Редактируй с ПК или смартфона Каталог виртуальных открыток с поздравлением и анимацией для соцсетей

конструктор дизайнов для соцсетей, создавай рекламные тизеры с анимацией

Segoodme.com © 2017 - 2023 / для связи support@segoodme.com

Сделать пригласительные открытки с днем рождения и на любые праздники

Открытки онлайн на день рождения и не только

Добавить на фото анимации надписи и стикеры

Открытки для соцсетей и мессенджеров

Создать баннер

Копирование материалов сайта запрещено!