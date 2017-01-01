Онлайн конструктор красивых открыток, баннеров с вашим фото и стикерами Добавляй к шаблонам текст, фото, анимацию сохраняй в онлайн, gif, видео форате! Редактируй с ПК или смартфона Каталог виртуальных открыток с поздравлением и анимацией для соцсетей

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После регистрации тебе станут доступны:
3D текст
Текст с тенью
Текст с контуром
Текст по кругу
Несколько надписей с разными стилями
Доступно только для зарегистрированных пользователей
После регистрации тебе станут доступны:
3D текст
Текст с тенью
Текст с контуром
Текст по кругу
Несколько надписей с разными стилями
Для незарегистрированных пользователей открытка будет доступна по ссылке в течении суток.Регистрация
Добавить или изменить стикеры лицевой и обратной сторон открытки можно здесь
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Каталог открыток - это публичная коллекция открыток наших PRO-пользователей, где каждый может найти креативую и подходящую открытку, баннер для себя. Если ваша открытка, баннер понравится другим пользователям - вы получите похвалу в виде отметок "лайк", а также сохранность открытки даже после истечения PRO-подписки.
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